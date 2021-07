Lunedì 12 luglio 2021 - 12:49

Conad lancia “I nostri ori”,linea a marchio prodotti tipici locali

Dal primo lulio linea in tutti i supermercati del Nord Ovest

Roma, 12 lug. (askanews) – Conad Nord Ovest ha lanciato la linea “I nostri ori”, una linea a marchio che punta a valorizzare le tradizioni e le abitudini di consumo tipiche delle regioni in cui opera la cooperativa. Dal primo luglio la linea è presente in tutti i supermercati di Conad Nord Ovest. Ad oggi sono 121 le aziende aderenti ai Consorzi: Ori di Toscana (dal 2010) con 42 aziende agricole socie; Ori del Lazio (dal 2013) con 24 aziende agricole socie; Ori di Sardegna (dal 2014) con 25 aziende agricole socie; Ori di Piemonte (dal 2020) con 13 aziende agricole socie; Ori di Val d’Aosta (dal 2020) con 9 aziende agricole socie; Ori di Liguria (dal 2020) con 8 aziende agricole socie. Nel secondo semestre 2021 sarà attivato il Consorzio Ori dell’Emilia.Conad Nord Ovest è impegnata nel sostenere le economie del territorio, di cui tanti piccoli e medi produttori sono i principali interpreti: nel 2020 la rete delle partnership locali ha coinvolto 1.775 fornitori per un fatturato sviluppato di 570 milioni di euro.“Favorire lo sviluppo dell’economia locale, valorizzando le eccellenze territoriali e promuovendo la creazione di un valore condiviso che duri nel tempo, è parte integrante del nostro impegno nei confronti delle comunità in cui operiamo ed è la nostra distintività – ha dichiarato Marco Antonio Brambilla, Direttore Business di Conad Nord Ovest – Da sempre Conad Nord Ovest coltiva una particolare sensibilità e vicinanza al territorio, alla sua conformazione e alle sue potenzialità, rendendogli omaggio grazie ad un costante impegno volto a tutelarne le peculiarità, a promuoverne le delizie e a valorizzarne le risorse: scegliere di promuovere prodotti locali, è un modo per creare sviluppo nelle comunità”.La quota di vendita dei prodotti ortofrutticoli commercializzati a marchio ORI, nelle regioni Toscana, Lazio e Sardegna, nel 2020 ha espresso un’incidenza di oltre il 20% sul valore complessivo di fatturato del totale venduto ortofrutta. Tutti hanno ottenuto dall’ente Certiquality la certificazione della filiera produttiva (norma Uni En Iso 22005).“Abbiamo voluto realizzare un brand per riconoscerci e distinguerci riunendo sotto un’unica firma tutte quelle specialità agroalimentari delle regioni in cui siamo presenti – spiega Loretta Raffaelli, Direttore Marketing di Conad Nord Ovest – Il nuovo brand ha lo scopo di coniugare al meglio aspetti determinanti: l’origine regionale, rappresentata dalla silhouette della regione, la continuità con i Consorzi Ori ed il richiamo alla terra grazie alle scelte cromatiche associabili al territorio e alla concretezza”.