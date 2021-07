Venerdì 9 luglio 2021 - 17:17

Il canadese James Grant è il bartender del 2021 per Diageo

Ha vinto la finale mondiale della Diageo World Class

Roma, 9 lug. (askanews) – Arriva dal Canada il miglior bartender del mondo 2021. È James Granted è stato proclamato questa notte Bartender of the Year 2021 in occasione della prima finale mondiale in formato virtuale della Diageo World Class.Per cinque giorni, le gesta di James e di altri 49 eccezionali bartender tra cui l’italiano Simone Molè, sono state trasmesse in diretta dai rispettivi Paesi durante una competizione virtuale composta da una serie di sfide uniche, che ne hanno testato le abilità, la creatività e la presenza scenica.I finalisti hanno dovuto creare un highball a base di Johnnie Walker che riflettesse gli aromi e la cultura della loro città natale; tenere una masterclass per preparare un cocktail World Class con Tanqueray No. Ten a casa; ideare un cocktail con vodka Ketel One che avesse l’impatto ambientale positivo e il senso di community come temi centrali; e infine realizzare un drink originale con un ingrediente sotterraneo (radici, tuberi e vegetali) e tequila Don Julio. La settimana si è conclusa con una sfida di velocità basata sulle special edition di whisky di malto, che ha avuto per protagonisti The Singleton e Talisker: una prova che ha permesso di testare non soltanto l’efficienza dei finalisti, ma anche la qualità e la progettazione dei rispettivi cocktail.L’innovazione è stata la colonna portante di questa edizione 100% virtuale, grazie a un hub di produzione e broadcasting in uno studio londinese, unito a una selezione di giudici locali e a una schiera di bartender-avatar che avevano il compito di miscelare i cocktail come da proposte dei partecipanti, mentre i finalisti presentavano i drink ai giudici in diretta dal loro paese. Questa idea innovativa ha permesso alla giuria di esperti – composta da vincitori delle scorse edizioni, mixologist pluripremiati, giornalisti e scrittori specializzati del settore beverage – di assaggiare e valutare i cocktail in tempo reale, approcciandosi alle creazioni come in un evento dal vivo.James Grant è il dodicesimo bartender a entrare nella World Class Hall of Fame e la giornata di oggi segna l’inizio di 12 mesi entusiasmanti che lo vedranno fare da giudice nelle competizioni nazionali della World Class, ispirare i candidati del 2022 e incoronare i campioni regionali.