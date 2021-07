Giovedì 8 luglio 2021 - 17:41

Lazio, D’Amato: 112 nuovi casi positivi, a Roma sono 83

Continua l'andamento positivo

Roma, 8 lug. (askanews) – “Oggi su oltre 8mila tamponi nel Lazio (-42) e oltre 13mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 112 nuovi casi positivi (+8), 4 decessi (-3), i ricoverati sono 139 (-5). I guariti sono 132, le terapie intensive sono 27 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 1,3% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5%. I casi a Roma città sono a quota 83”. Parole dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che torna a parlare dei vaccini spiegando che sono state superate nel Lazio 5,7 milioni di dosi somministrate ed è stato autorizzato il reclutamento di 153 medici d’urgenza per i Pronto Soccorso. “Continua – dice D’Amato – l’andamento positivo: meno ricoveri, meno decessi e meno terapie intensive. Zero decessi nelle province, 4 decessi a Roma città”.Bet/Int2