Giovedì 8 luglio 2021 - 17:07

Covid, nelle ultime 24 ore 1.394 nuovi casi. 13 decessi

Tasso di positività allo 0,8%

Roma, 8 lug. (askanews) – Con 174.852 tamponi processati e un tasso di positività allo 0,8% si registrano oggi 1.394 nuovi casi di covid-19 in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute che da conto anche di 13 decessi nelle ultime 24 ore. 41.469 gli attualmente positivi, 40.092 dei quali sono in isolamento domiciliare. 1.197 i ricoverati con sintomi, 180 dei quali in terapia intensiva con 8 ingressi nelle ultime 24 ore.