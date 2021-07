Mercoledì 7 luglio 2021 - 21:03

Rolfi(Lombardia): no comune di grandi Dop a Nutriscore eccezionale

"Etichetta a semaforo interessa solo multinazionali nord-europee"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 7 lug. (askanews) – “La posizione comune contro il Nutriscore dei consorzi di Grana Padano e Parmigiano Reggiano è un evento eccezionale per l’agroalimentare lombardo e italiano. A questo punto è chiaro come solo le grandi multinazionali del nord Europa siano interessate a inserire l’etichetta a semaforo”. Lo ha scritto in una nota l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, dopo che oggi gli organismi di tutela delle due Dop si sono riuniti per la prima volta in un Cda congiunto per esprimere contrarietà al Nutriscore. “I produttori delle grandi Dop italiane, che esportano qualità e sicurezza alimentare in tutto il mondo sono compatti nel dire no a una eurofollia che danneggerebbe le filiere agroalimentari del nostro Paese” ha aggiunto.