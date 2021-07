Lunedì 5 luglio 2021 - 14:13

Vino, Patuanelli: il Prosecco è uno solo e va difeso

"E' un valore per le nostre produzioni"

Pordenone, 5 lug. (askanews) – “Io credo che il Prosecco sia un valore per le nostre produzioni. Dobbiamo difendere le capacità di produzione dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, perché il Prosecco è uno solo”. Lo ha dichiarato, a margine di un incontro a Pordenone, il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli.“Oggi abbiamo incontrato sia associazioni di categoria che singoli imprenditori agricoli del Friuli Venezia Giulia, in particolare della zona del pordenonese – ha sottolineato Patuanelli – Abbiamo scoperto e riscoperto molte eccellenze nostrane che vanno difese”.“C’è preoccupazione per la burocrazia e per questo faremo il possibile per limitare l’impatto che la burocrazia ha sulle imprese italiane e del Fvg – ha aggiunto il ministro – Alcuni strumenti li stiamo implementando: credo si debba essere molto incisivi su questo punto perché la burocrazia spesso taglia fuori gli imprenditori onesti e tiene dentro quelli disonesti, coincide troppo spesso con lavoro buttato via per gli imprenditori”. “Le ore passate a riempire moduli – ha concluso – sono ore sottratte all’attività imprenditoriale e questo non possiamo accettarlo”.