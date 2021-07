Lunedì 5 luglio 2021 - 13:07

Il Papa “in buone condizioni, vigile e in respiro spontaneo”

Lo rende noto il portavoce vaticano Matteo Bruni

Città del Vaticano, 5 lug. (askanews) – “Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo”. Lo rende noto il portavoce vaticano Matteo Bruni.Il Papa resterà ricoverato al Policlinico Gemelli per 7 giorni salvo complicazioni. “Si prevede una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni”, afferma Bruni nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulle condizioni del Pontefice dopo l’operazione di ieri al colon. In particolare, si è trattato di una “operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma”.Sam