Domenica 4 luglio 2021 - 13:17

“No a pregiudizi ed etichette, conosciamo le persone” (Papa Francesco)

"Non fermarsi all'esteriorità e rifiutare la novità"

Roma, 4 lug. (askanews) – Un invito a conoscere le persone, ad aprirsi alla novità e allo stupore, rifiutando pregiudizi ed etichette, arriva da Papa Francesco.All’Angelus Bergoglio commenta il Vangelo di Marco di questa domenica e “ci racconta l’incredulità dei compaesani di Gesù.Egli, dopo aver predicato in altri villaggi della Galilea, ripassa da Nazaret, dove era cresciuto con Maria e Giuseppe; e, un sabato, si mette a insegnare nella sinagoga”. E “molti, ascoltandolo, si domandano: ‘Da dove gli viene tutta questa sapienza? Non è il figlio del falegname e di Maria, cioè dei nostri vicini di casa che conosciamo bene?’. Davanti a questa reazione, Gesù afferma una verità che è entrata a far parte anche della sapienza popolare: ‘Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua’”.Bergoglio ha invitato a soffermarsi sull’atteggiamento dei compaesani di Gesù: “Potremmo dire che essi conoscono Gesù, ma non lo riconoscono. In effetti, c’è differenza tra conoscere e riconoscere: possiamo conoscere varie cose di una persona, farci un’idea, affidarci a quello che ne dicono gli altri, magari ogni tanto incontrarla nel quartiere, ma tutto ciò non basta. Si tratta di un conoscere superficiale, che non riconosce l’unicità di quella persona. È un rischio che corriamo tutti: pensiamo di sapere tanto di una persona, la etichettiamo e la rinchiudiamo nei nostri pregiudizi”.Gtu/Int5