Domenica 4 luglio 2021 - 12:56

Come prosegue la campagna vaccinale nel Lazio

Il 43% della popolazione over 12 ha completato il ciclo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 lug. (askanews) – “Prosegue in sicurezza la campagna vaccinale nel Lazio, superando le 5,4 milioni di somministrazioni, il 43% dell’intera popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale, il 6% sopra la media nazionale”.Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.“Un risultato importante per raggiungere l’obiettivo indicato dal Ministero della Salute, ovvero l’immunizzazione nel più breve tempo possibile, considerando l’incidenza delle varianti e la disponibilità di forniture. Confermo che domenica 8 agosto il 70% della popolazione regionale avrà completato l’iter di vaccinazione. Questo è un risultato importante ai fini della messa in sicurezza sanitaria e del contrasto alle varianti, poiché tutte le organizzazioni scientifiche hanno dichiarato che i vaccini attualmente autorizzati sono idonei al raggiungimento di questo obiettivo, purché completando l’iter”.Cam/int5