Domenica 4 luglio 2021 - 12:16

“Ancora troppi over 60 non vaccinati, vanno convinti” (Gelmini)

"Non vedo all'orizzonte altri provvedimenti restrittivi"

Roma, 4 lug. (askanews) – “Troppi over 60 senza protezione, vanno convinti andando a trovarli anche a casa”, lo dice la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, in un’intervista al Corriere della Sera.A fronte della variante Delta del Sars-cov-2 “dobbiamo mantenere alta la guardia, ma per il momento non vedo all’orizzonte provvedimenti restrittivi”, dice il ministro ricordando che “in Gran Bretagna, dove pure i contagi sono risaliti vertiginosamente, le ospedalizzazioni e i decessi non sono cresciuti”. Ma “non dobbiamo mollare neanche di un centimetro sui vaccini: sono resistenti alla variante Delta e con due dosi assicurano la necessaria protezione”. Quindi “è fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l’incubo dello scorso anno. L’altro ieri abbiamo avuto una giornata senza vittime in Lombardia: da lombarda e da ministro mi sono commossa, ma non possiamo dimenticare il prezzo in vite umane che abbiamo pagato”.Gtu/int5