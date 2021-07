Sabato 3 luglio 2021 - 16:00

In arrivo temporali al Nord

Allerta gialla in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna

Roma, 3 lug. (askanews) – Avviso di condizioni meteo avverse dalla Protezione civile: in arrivo temporali al Nord, con grandine, vento e fulmini. Segnalata allerta gialla in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.“Una perturbazione di origine atlantica, associata ad una struttura depressionaria con centro sul Nord-Atlantico – spiega il Dipartimento della Protezione civile – si sta muovendo verso est e raggiungerà, nella giornata di domani, le regioni settentrionali del nostro Paese, determinando fenomeni temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, risulteranno essere più frequenti e localmente intensi”.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L’avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, domenica 4 luglio, “precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.Sulla base dei fenomeni previsti – avverte la Protezione civile -è stata valutata per la giornata di domani, 4 luglio, allerta gialla per temporali sul Veneto, su parte della Lombardia e su gran parte dell’Emilia-Romagna.AerRed/Gtu/Int5