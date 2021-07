Venerdì 2 luglio 2021 - 10:57

Papa Francesco dice che non può esistere contrapposizione tra fede e scienza

Video-messaggio a meeting internazionale "La scienza e la pace"

Città del Vaticano, 2 lug. (askanews) – “Non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza”. Lo afferma papa Francesco in un videomessaggio al meeting internazionale “La scienza per la pace” promosso dalla Diocesi di Teramo-Atri e dall’Università degli Studi di Teramo.“Cari e illustri scienziati, il vostro incontravi è un grande dono di speranza per l’umanità. Mai come in questo tempo si avverte il bisogno di un rilancio della ricerca scientifica per affrontare le sfide della società contemporanea. E sono felice che a promuovere tale incontro sia proprio la Comunità diocesana di Teramo, che testimonia cosi che non può e non deve esistere contrapposizione tra la fede e la scienza”, afferma il pontefice.Ska/Int5