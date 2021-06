Mercoledì 30 giugno 2021 - 19:12

Hyundai completa gamma Tucson con versione Plug-In Hybrid

265CV, autonomia fino a 62 km. Da 36.500 con Ecobonus

Milano, 30 giu. (askanews) – Hyundai Italia ha aperto gli ordini di Nuova Tucson Plug-in Hybrid, che affianca le motorizzazioni mild-hybrid benzina e diesel, e full hybrid. La Nuova Tucson Plug-in Hybrid completa la gamma del modello best seller del brand in Europa che offre oggi la più ampia scelta di propulsori elettrificati della sua categoria.Con un potente powertrain da 265 CV (1.6 benzina e un motore elettrico da 67 kW) e una batteria da 13,8 kWh, il suv Hyundai garantisce un’autonomia a zero emissioni fino a 62 km (ciclo WLTP). Il motore è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti (6AT) gestito attraverso il sistema “shift-by-wire” e alla trazione integrale di serie. Grazie agli incentivi Hyundai e all’Ecobonus, la Tucson Plug-in Hybrid è proposta nell’allestimento XLine a 36.500 euro, con con un vantaggio cliente di 8.000 euro. In caso di finanziamento, l’anticipo è di 7.190 euro con quote di 299 euro al mese per tre anni, inclusa polizza furto e incendio. Per chi desidera un tocco di sportività, Tucson Plug-in Hybrid è disponibile anche nell’allestimento N Line.