Garavaglia: al fianco delle discoteche per certezze su riaperture

Il ministro del Turismo: unici operatori ancora in attesa

Milano, 29 giu. (askanews) – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sostiene le richieste espresse dalla Suilb-Fipe in merito alla certezza sulle date di riaperture delle discoteche. “Sono gli unici operatori del turismo – ha fatto sapere il ministro – ancora in attesa di poter riaprire gli impianti. Una circostanza che, mi auguro, venga superata il prima possibile; in sicurezza”.