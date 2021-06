Venerdì 25 giugno 2021 - 08:29

“L’impennata di casi per la variante Delta ci sarà”

Così il virologo Fabrizio Pregliasco

Roma, 25 giu. (askanews) – “L’impennata di casi per la variante Delta, e Delta plus, ci sarà. Siamo solo indietro rispetto all’Inghilterra. Ma il colpo di coda arriverà. Se siamo fortunati, sperabilmente, i casi gravi non cresceranno proporzionalmente al contagio”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco, in una intervista al Corriere della Sera.“Le varianti individuate sono ormai 700”, spiega il medico, “alcune hanno minime differenze, ma quelle preoccupanti sono 4. Altre sono sotto osservazione. E la variante indiana, la Delta, che mescolata a quella sudafricana è diventata anche Delta plus, è più contagiosa e un po’ più cattivella”.“In Inghilterra, che è stata la prima ad aprire tutto e lasciare il virus a briglia sciolta, la variante sta causando 15 mila casi al giorno. Ma i morti sono tra i 10 e i 20. Non la media di 300 al giorno come in passato”.I sintomi provocati sono “più o meno gli stessi” dice Pregliasco, “ma non c’è più la perdita dell’olfatto e sono più frequenti i casi gravi”. Si infettano anche i vaccinati, “ma chi ha fatto già le due dosi rarissimamente ha degli effetti gravi. Per questo l’invito, ancora più intenso, è a vaccinarsi”.Plg