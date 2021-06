Giovedì 24 giugno 2021 - 11:57

Sileri: crescere su collaborazione pubblico-privato

Fare entrare il privato in modo più faciliato

CONDIVIDI SU:





















Legge, 24 giu. (askanews) – “E’ importante valorizzare le nostre eccellenze. La formazione, la ricerca e l’innovazione sono i tre pilastri su cui puntare. E il Salento Biomedical District rappresenta questa sintesi. Credo sia il vero modello, perché fa una sintesi tra tutti questi attori, e sono sicuro che darà tante soddisfazioni per il futuro”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo – in videocollegamento – all’inaugurazione del Salento Biomedical District a Cavallino, vicino Lecce.“Credo nel matrimonio fra pubblico e privato – ha aggiunto – dobbiamo far entrare il privato nel pubblico in maniera più facilitata e semplice e credo che in sanità questo purtroppo negli anni scorsi sia stato troppo frammentato. Solo così si può eccedere, con una partnership pubblico-privata”.