Giovedì 24 giugno 2021 - 21:02

Cristoforetti: il rischio del coronavirus nello spazio è sotto controllo

Parla l'astronauta

Milano, 24 giu. (askanews) – “Per andare sulla Stazione Spaziale Internazionale il lavoro inizia già in fase di addestramento, perché bisogna assicurarsi che tutto l’equipaggio sia pronto a svolgere la propria missione in orbita e il mio compito, come capitano, è quello di assicurarsi che tutti si sentano a proprio agio” così l’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.“Il rischio del virus nello spazio lo teniamo sotto controllo, da sempre gli astronauti per prepararsi ad una missione devono seguire rigorose procedure di quarantena per evitare che portino patogeni a bordo e con il covid queste procedure sono state intensificate” così l’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.“Lo spazio è il punto di vista alto per definizione, e da lì è più semplice sorvolare le beghe quotidiane e le conflittualità futili, emerge anche in maniera visiva la Bellezza, predominano bellezza, luminosità e ricchezza. Da un’esperienza così, si torna con un grande ottimismo della volontà, volontà di liberare energie e talenti” così l’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.Pmz/Int2