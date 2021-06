Mercoledì 23 giugno 2021 - 12:35

Valutiamo stop mascherine a scuola (Costa)

"E' in gioco credibilità, l'immunità di gregge è alla portata"

Roma, 23 giu. (askanews) – “L’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge entro la fine di settembre è ancora assolutamente alla portata”, per cui “nel momento in cui si raggiungerà l’immunità di gregge, dobbiamo veicolare messaggi chiari e di prospettiva”, come “iniziare l’anno scolastico ovviamente al 100%” e “valutare l’ipotesi di non fare indossare più le mascherine ai nostri figli: è in gioco la nostra credibilità”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rai News 24.“La prospettiva che dobbiamo dare è il ritorno alla normalità e in questa c’è iniziare l’anno scolastico in presenza e senza mascherine. Ci sono le condizioni”, ha concluso.La posizione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa di valutare l’ipotesi di non fare indossare più le mascherine a scuola da settembre (“ci sono le condizioni”, ha detto oggi) “è un’ottima notizia: ci aspettiamo tutti che, con il procedere del piano vaccinale, prima o poi si dismettano le mascherine e aspettiamo di lasciarcele alle spalle. Ci dobbiamo rifare alle autorità sanitarie per sapere quando sarà il momento più opportuno, ma non posso che auspicare che questo avvenga il prima possibile”. Lo dice all’agenzia Askanews il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.“Soprattutto per i bambini – ricorda – è molto importante poter cogliere le espressioni facciali dei compagni e delle maestre: la comunicazione, a quell’età, avviene molto in forma non verbale, attraverso gesti e mimica. È una notizia positiva, speriamo che le cose possano andare così”, conclude Giannelli.Sav/Pie