Martedì 22 giugno 2021 - 13:32

L’alta pasticceria di Iginio Massari approda a Firenze

Nell'Helvetia and Bristol. Il maestro: imprenditoria non si rassegni

CONDIVIDI SU:





















Milano, 22 giu. (askanews) – Nuova tappa nel percorso di crescita della pasticceria di Iginio Massari, il maestro bresciano considerato il miglior pasticcere italiano al mondo, che, affiancato dai due figli, Debora e Nicola, sbarca ora con le sue creazioni a Firenze, con un nuovo punto vendita all’interno dell’hotel Helvetia&Bristol, a due passi da Via Tornabuoni e Palazzo Strozzi.“In questo periodo difficile e complicato, l’imprenditoria non si rassegni, le idee si liberino e la fantasia tragga vera e nuova vita”, scrive sui canali social Massari annunciando la nuova apertura fiorentina. L’Helvetia&Bristol ha riaperto le porte dopo un intervento di restauro e ammodernamento che ha consentito di preservare l’originale struttura ottocentesca. E proprio i lavori di ampliamento, conclusi nel 2021, hanno arricchito l’hotel dell’ala Bristol, dove, entro l’autunno troverà spazio la nuova pasticceria.Quella di Firenze è la quarta apertura in ordine di tempo dopo Milano, Torino e Verona, dove a partire dal 2018 ha esteso la rete dei suoi punti vendita, a cui si aggiungono i cosiddetti pop-up store come a Roma e Venezia e la storica Pasticceria Veneto a Brescia. In questo percorso di crescita Iginio Massari, negli anni insignito di premi e riconoscimenti per la sua continua ricerca nel campo della pasticceria, che gli è valsa anche il titolo di miglior maestro pasticcere italiano nel mondo, è affiancato dai figli, Debora e Nicola, con i quali prosegue la strada dell’innovazione ma anche della crescita su tutto il territorio nazionale.“Con Iginio Massari Alta Pasticceria, Starhotels condivide la visione nella continua ricerca dell’artigianalità nei loro prodotti, che si distinguono per ricercatezza e qualità – si legge in una nota dell’hotel – L’elegante pasticceria si aggiunge alle nuove camere e suites firmate Anouska Hempel, alla collaborazione con Cibrèo e all’apertura di una Spa”.