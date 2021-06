Martedì 22 giugno 2021 - 17:44

Covid, nelle ultime 24 ore 835 nuovi contagi. 31 decessi

Gli attualmente positivi sono 72.964

Roma, 22 giu. (askanews) – Sono 835 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Gli attualmente positivi sono 72.964. 70.313 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2.289 sono ricoverati (-101), 362 in terapia intensiva (-23):10 gli ingressi del giorno. 192.882 i tamponi processati da ieri con un tasso di positività che si assesta allo 0,4% (-0,2%).