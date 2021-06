Lunedì 21 giugno 2021 - 12:08

Progetto Last Mile Safe Food Delivery su sicurezza alimentare

Soluzioni innovative per migliorare sicurezza in logistica

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – Prende il via “Last Mile Safe Food Delivery”, risultato tra i progetti vincitori nell’ambito della call for solutions “Innovazioni per l’economia di prossimità” promossa dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per l’individuazione di soluzioni da destinare alle imprese dell’ecosistema dell’ultimo miglio con l’obiettivo di sperimentare soluzioni innovative per migliorare la sicurezza alimentare nel settore della logistica dell’ultimo miglio.Il progetto lanciato da Wenda, la Piattaforma collaborativa che fa ottenere visibilità dei processi di supply chain e tracciamento dei prodotti, anche from farm to fork, supportando le più comuni tecnologie di tracciamento, visibilità e monitoraggio, è in collaborazione con altri 8 partner.Questa sarà l’occasione per impiegare la tecnologia proprietaria di Wenda nella logistica dell’ultimo miglio, per migliorare la sicurezza alimentare nel settore. Infatti, l’obiettivo della call for solutions è quello di individuare e diffondere soluzioni innovative per le imprese “di prossimità” nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato che stanno affrontando la trasformazione digitale e che hanno subito importanti perdite e cambiamenti delle condizioni di lavoro a causa della Covid-19.Il progetto “Last Mile Safe Food Delivery” intende sperimentare l’impiego della tecnologia proprietaria di Wenda nella logistica dell’ultimo miglio, per migliorare la sicurezza alimentare nel settore tracciando e valorizzando i dati di temperatura e track & trace dal produttore al consumatore finale. Wenda si posizionerà come piattaforma tecnologica standard, integrata con i fornitori di logistica dell’ultimo miglio e i merchant, che aiuterà a effettuare consegne certificate. Attualmente sono 8 i partner di progetto di Wenda, tra cui 5 imprese (di cui 2 player logistici e 3 merchant) e 1 associazione onlus: PonyU, Foodlogica, Babaco Market, Gelmarket, Orapesce e L’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, parte della Rete Banco Alimentare composta da 21 organizzazioni sul territorio nazionale e da Fondazione Banco Alimentare Onlus.