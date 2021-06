Lunedì 21 giugno 2021 - 22:14

Dal 28 giugno niente mascherine all’aperto in zona bianca

Speranza: "Nel rispetto delle indicazioni precauzionali del Cts"

Roma, 21 giu. (askanews) – “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Lo annuncia su Twitter il ministro della Sanità Roberto Speranza dopo il parere favorevole del Cts.Per il Comitato tecnico scientifico, infatti, “con l’incidenza attuale possibile rimuovere mascherine all’aperto” ma osservando alcune cautele, e “tutelando i più fragili”. Oltre a dover essere sempre tenute con sè, vanno indossate in situazioni di possibili assembramenti, come nelle file o ai mercati, restano obbligatorie nei mezzi pubblici e nei contesti sanitari, e restano in piedi tutte le disposizioni per svolgere le attività lavorative e ricreative in sicurezza.Inoltre si consigliano per i soggetti fragili e immunodepressi, e per chi li accompagna.Afe/Int5