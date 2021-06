Lunedì 21 giugno 2021 - 13:26

Antemprima Merano WineFestival, premiati enologi e cocktail

A novembre la guida ai migliori locali e bartender italiani

CONDIVIDI SU:





















Roma, 21 giu. (askanews) – Si sono concluse ieri le tre giornate dell’Anteprima Merano WineFestival Naturae et Purae, organizzate assieme a 5 Hats Whinery Journal, con Campania Felix – Blanc de Blanc e il focus sui vini bianchi dei Territori, Consorzi e Aziende, e Catwalk Rosè focus vini rosè e bollicine di tutta Italia. I 7 enologi premiati sono Mariano Murru, Nicolò D’Afflitto, Roberto Cipresso, Franco Bernabei, Matteo Bernabei, Vincenzo Mercurio e Nicola Biasi. Il premio Miglior cocktail è andato a Davide Manichini, quello per il m iglior drink a Remy Vollman e il premio per il miglior locale all’Hotel Mareo“Con il Flower Cocktail & Drink abbiamo volutamente fatto incontrare il mondo del vino con il mondo mixology – racconta Fabio Di Pietro di 5 Hats Whinery Journal, co-organizzatore dell’evento – Questa occasione ha permesso ai bartender di essere a stretto contatto con il produttore; l’ingrediente “vino” come vero e proprio valore aggiunto tra gli ingredienti delle ricette dei drink e cocktail”.“Alla 30esima edizione di Merano WineFestival presenteremo il WineHunter Globe, una vera e propria guida ai migliori locali e bartender italiani che andrà a completare l’eccellenza e l’alta qualità della selezione dei prodotti vitivinicoli e culinari, i distillati e le birre» sottolinea Helmuth Köcher, patron di Merano WineFestival – Inoltre, Think Tank – Sostenibilità della Filiera Vitivinicola, Digital Event di confronto tra esperti del settore visibile sulla piattaforma www.winehunterhub.com, ha permesso di arricchirci di contenuti utili ai nuovi progetti che elaboreremo nei prossimi mesi e da presentare a novembre a Merano”.