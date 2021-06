Venerdì 18 giugno 2021 - 18:10

“Scende a 37 anni l’età media dei contagi” (Brusaferro)

Il primo ricovero a 55 anni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 giu. (askanews) – “Settimana dopo settimana l’età mediana di chi contrae l’infezione comincia a decrescere: ci avviciniamo sempre più ai valori bassi della scorsa estate.Questa settimana l’età mediana di chi ha contratto l’infezione è di 37 anni, rispetto ai 38 anni della settimana precedente”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa settimanale sulla situazione epidemiologica dell’infezione da sars-cov-2.“Così come è in decrescita – ha aggiunto – l’età mediana di chi effettua il primo ricovero per aver contratto l’infezione: 55 anni contro i 56 anni precedenti”.Mpd/Int5