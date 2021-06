Giovedì 17 giugno 2021 - 09:41

“Via la mascherina all’aperto, ne parlerò con Draghi” (così Salvini)

"Non ha senso tenerla a luglio e agosto con 40 gradi all'ombra"

Roma, 17 giu. (askanews) – Sull’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto “ne parlerò con Draghi e sarà sicuramente una nostra proposta”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Radio anch’io su Radio 1 Rai.“In queste ore c’è un dibattito anche sulle mascherine. La Francia all’aperto le toglie, non penso che siano dei matti. Da Israele alla Norvegia prendono atto della situazione, la gente si è comportata bene, il piano vaccinale sta correndo in Italia.Penso che non abbia senso lasciare a luglio e ad agosto con 40 gradi all’ombra, l’obbligo di mascherina anche all’aperto”, in un periodo in cui “lo uno stato di emergenza nei fatti non c’è”, ha aggiunto.Bla/Int9