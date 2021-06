Giovedì 17 giugno 2021 - 13:33

Bimbo di un anno morto a Ferrara: la madre si è tagliata i polsi

La donna ai carabinieri: "L'ho ucciso io". In corso accertamenti

Milano, 17 giu. (askanews) – Un bambino di un anno è stato trovato morto nell’appartamento di Ferrara dove viveva insieme alla mamma e ai suoi fratellini di 5 e 9 anni. E’ stata la madre del piccolo, una ferrarese di 29 anni, a chiamare il 112 intorno alle 6 di questa mattina affermando che suo figlio era morto.Quando i carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Ferrara, diretti dal colonnello Mauro Maronesi, sono intervenuti nell’appartamento, la donna era in stato di choc in mezzo a un lago di sangue: aveva tentato di togliersi la vita tagliandosi le vede dei polsi.Si è così reso necessario, spiegano ad Askanews qualificate fonti investigative, l’intervento di un’ulteriore pattuglia della polizia per contenere la 29enne che poi è stata trasportata all’ospedale Di Cona della cittadina emiliana e, dopo gli accertamenti, sarà trasferita nel reparto di psichiatrica. La donna ha confessato il delitto del figlio ma – sempre da quanto riferito ad Askanews – sono in corso verifiche sull’attendibilità delle sue dichiarazioni. Un passaggio obbligato, visto che dai primi accertamenti condotti dal medico legale sul cadavere del piccolo non sono emerse lesioni e ferite compatibili con una morte violenta. La risposta potrebbe arrivare dall’autopsia che il pm di turno, Tiziana Busato, disporrà nelle prossime ore. Per il momento tutte le piste investigative sono aperte e gli inquirenti non scartano nessuna ipotesi: omicidio, tragica fatalità (non esclusa l’ipotesi della sindrome della morte in culla) o negligenza della madre.Il corpo del piccolo giaceva nella camera da letto della madre. I suoi fratellini, ora affidati alla nonna materna, si trovavano in un’altra stanza dell’appartamento. Inutili i tentativi di rianimazione praticati per oltre 45 minuti dai soccorritori del 118: per il bimbo non c’è stato niente da fare. Sono ora in corso i rilievi tecnici da parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri. Il compagno della donna, un tunisino residente a Ferrara, non viveva più con lei da qualche settimana.fcz/Int9