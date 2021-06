Giovedì 17 giugno 2021 - 12:27

Al Merano Winefestival la gara tra i bartender e i locali

Al Flower Cocktail and Drink Competition di sabato 19 giugno

Roma, 17 giu. (askanews) – Sono 8 i bartender in gara al Flower Cocktail&Drink Competition di sabato 19 giugno nell’elegante cornice del Kurhaus durante l’Anteprima Merano WineFestival “Naturae et Purae”, organizzata in collaborazione con l’Azienda di Soggiorno di Merano e 5 Hats The Whinery Journal, e in programma questo weekend 18-20 giugno. La competizione dà vita al WineHunter Globe che premia i migliori locali e bartender italiani in una competizione a tappe i cui vincitori si sfideranno a novembre durante Merano WineFestival. Tre, dunque, le categorie del Flower Cocktail&Drink Competition: drink, cocktail e locale. Ai vincitori di ciascuna di esse viene assegnato il Globe Gold, mentre ai partecipanti il Globe Red.Ecco i bartender protagonisti: Christian Gruber, Alessandro Pellegrini, Jacopo Melandri, Davide Minichini, Remy Vollman, Ehad “Odi” Sokoli, Leonardo Rigatti, Shanty Bisconti. le 7 location sono: Grifoncino di Bolzano, Yard di Verona, Burici di Treviso, il Blended di Padova, il Mareo Dolomites Hotel di S.Vigilio, il Bamboo di Padova ed il DeBugs di Trento.L’Anteprima Merano WineFestival “Naturae et Purae”, da venerdì 18 a domenica 20, presenta un programma ricco di iniziative con Campania Felix – Blanc de Blanc al Pavillon des Fleurs e degustazione di 160 vini selezionati e prodotti tipici di tutti i territori della Campania; il focus è sui vini bianchi e parteciperanno Territori, Consorzi e Aziende. Nelle stesse giornate Cult Oenologist nella Kursaal con degustazione di oltre 100 vini selezionati da 6 enologi cult. Sabato 19 il Flower Cocktail&Drink e sempre il 19 e il 20 giugno Catwalk Rosè nella Kursaal con degustazione di oltre 60 vini rosè e bollicine di tutta Italia. Infine, Think Tank – Sostenibilità della Filiera Vitivinicola, Digital Event in programma sabato 19 dal tema attuale e visibile sulla piattaforma winehunterhub.com.