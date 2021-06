Mercoledì 16 giugno 2021 - 15:18

Viviani (Comagri): stop pesca gamberi profondità con barche 24m

Raggiunto numero di giorni di pesca. Assurde regole Ue

Roma, 16 giu. (askanews) – “Un’altra tegola arriva sulla testa dei pescatori. Il Mipaf ha comunicato che è stato raggiunto il numero di giorni di pesca quindi non è più possibile pescare gamberi di profondità con barche sopra 24 metri in alcune zone del Mar Tirreno. Col timore che a breve possa chiudersi anche per le barche di lunghezza inferiore o per altre risorse demersali”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura e Pesca.“La colpa – spiega – è dei regolamenti Ue contro cui la Lega si è sempre schierata, da sola. Ci aspettiamo che il Ministero risponda con urgenza alla nostra interrogazione. Il tacito assenso alle decisioni di Bruxelles, insieme alla mancata programmazione e gestione della pesca da parte dell’Italia, ha creato una situazione talmente folle da precludere una tipologia di pesca dalla sera alla mattina. Noi difendiamo l’attività dei pescatori, ora tocca agli altri decidere da che parte stare. La Lega su questo ha idee chiare”.