Mercoledì 16 giugno 2021 - 08:02

Tra i migranti giunti a Lampedusa 10 con la “variante Delta”

Asintomatici e in isolamento sono stati individuati a fine maggio

Palermo, 16 giu. (askanews) – Dieci casi di variante Delta, l’incrocio tra l’indiana e quella inglese sono stati individuati in Sicilia. Secondo quanto scrive oggi il Giornale di Sicilia a essere contagiati dieci migranti, arrivati a Lampedusa ma provenienti dal Bangladesh seguendo la rotta libica. I migranti sono tutti asintomatici e ora in isolamento in una nave-quarantena al largo delle coste dell’Isola.I casi sono stati individuati alla fine di maggio e comunicati al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità e alla Regione.Red/Gca/Int5