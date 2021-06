Mercoledì 16 giugno 2021 - 09:21

Percepivano il buono spesa senza diritto, 8 denunciati a Palermo

Erogati oltre 3mila euro

CONDIVIDI SU:





















Palermo, 16 giu. (askanews) – La Guardia di finanza di Palermo ha scoperto 8 percettori del buono spesa senza averne diritto. Sono tutti residenti a Torretta, ed avevano sottoscritto la richiesta dell’assistenza sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste dall’avviso pubblico.In realtà i nuclei familiari percepivano altre forme di sostegno economico (Reddito di cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.). Di conseguenza, sulla scorta delle informazioni acquisite, le autocertificazioni presentate sono risultate prive dei requisiti previsti.Gli otto sono stati quindi segnalati al Comune di Torretta per la revoca del buono, per il recupero delle somme già erogate, ammontanti a 3.230 euro, e per la comminazione di sanzioni per complessivi 9.690 euro, nonché denunciati per indebita percezione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato.Xpa/int5