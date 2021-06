Mercoledì 16 giugno 2021 - 11:36

“Da venerdì il 99% dell’Italia in zona bianca” (così Speranza)

"Il Paese ha vissuto mesi drammatici, ora fase diversa"

Roma, 16 giu. (askanews) – “Siamo in un’altra fase epidemiologica”, in un “percorso di ripartenza e riaperture”, anche se “dobbiamo sempre tenere un approccio di cautela e gradualità”. Il Paese ha vissuto “mesi drammatici”, adesso “siamo in una fase diversa, in cui guardiamo con maggiore fiducia al futuro”. E con molta probabilità “a partire da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca”. È quanto dichiarato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, dal titolo “Per una sanità delle persone: proposte per l’attuazione delle ‘aree funzionali di psicologia’”.Vlm/int5