Mercoledì 16 giugno 2021 - 07:46

App Agricamper: boom di prenotazioni per il turismo rurale

Prenotazioni +800% su maggio 2020, molti gli stranieri

CONDIVIDI SU:





















Milano, 13 giu. (askanews) – Con un aumento delle prenotazioni di +800% rispetto a maggio del 2020 – dal 18 maggio era infatti possibile spostarsi all’interno della propria regione – la formula di turismo rurale lanciata dall’App Agricamper Italia conferma il trend positivo di un turismo che cerca mete alternative, di prossimità, più a contatto con la natura e con la scoperta delle bellezze e delle eccellenze offerte dalla penisola italiana.In questo inizio di stagione estiva, il 47% delle famiglie e delle coppie italiane che ha scelto la community di Agricamper Italia, ha cercato espressamente una vacanza sostenibile, in cui autenticità e sapore locale siano la combinazione perfetta per un breve weekend oppure una settimana di break a bordo del loro camper, van o muniti di roulotte al seguito.Torna la voglia di viaggiare e dai dati rilevati dalla piattaforma fondata da Pauline Nava la percentuale di incoming tra maggio e le prime due settimane di giugno, si attesta intorno al 52%, con una presenza preponderante di viaggiatori tedeschi, che arriva al 62%.Le strutture più ricercate a oggi sono in Veneto e Toscana, in cui tra i filtri di ricerca dell’App, l’unione tra natura e bellezza, attività da svolgere e servizi a disposizione rappresentano le corrispondenze perfette. Tra agricampeggi, aziende agricole e vitivinicole, caseifici e antichi mulini, sono oltre 200 le strutture che rendono l’offerta di Agricamper Italia tra le più variegate e complete. Sarà possibile sostare gratuitamente per 24h in cortili silenziosi e protetti all’ombra di ulivi secolari, alberi di eucalipto, in prossimità di vigneti e di campi di grano.