Martedì 15 giugno 2021 - 12:20

Vinitaly packaging competition, assegnati premi migliori etichette

25esima edizione, etichette dell'anno Pinot Grigio cantina Cescon

CONDIVIDI SU:





















Roma, 15 giu. (askanews) – Il concorso Vinitaly Design International Packaging Competition l’11 giugno a Veronafiere ha segnato il debutto degli eventi in presenza di Vinitaly nel 2021, tagliando il traguardo delle 25 edizioni consecutive. La giuria, composta dall’architetto Gianni Arnaudo quale presidente e da Fabrizio Bernasconi esperto di branding e design, Alessandra Corsi direttrice marketing e prodotto di Conad, Stefano Raimondi direttore artistico di Art Verona e Chiara Tomasi marketing manager di Fedrigoni Self Adhesives, ha selezionato i migliori abbigliaggi tra i 175 campioni conformi al regolamento arrivati a Verona e selezionato le etichette che verranno proposte ai follower dei canali di Vinitaly per il “Premio Social”.Il vino “Delle Venezie Doc Pinot Grigio vino biologico “Grigioramato” 2018 della Cantina Cescon Italo storia e vini di Ormelle (Tv) è stato premiato “Etichetta dell’anno 2021”. Alla Cantina Nosio di Mezzacorona (Trento) è andato il premio speciale “Packaging 2021”, all’azienda Novaripa di Ripa Teatina (Chieti) è stato assegnato il premio “Immagine Coordinata”, mentre il premio “Etichetta Gdo” è stato consegnato al vino Montepulciano D’abruzzo Dop “Pietrame – Edizione Limitata” 2018Novità 2021 il premio “Ambiente & Sostenibilità” rivolto al packaging che si contraddistingue in ambito ecologico, che è stato attribuito al vino veneto Igt Bianco “Repanda” 2019. Inoltre, sono stati attribuiti 28 premi, tra Etichette d’Oro, d’Argento e di Bronzo, ai campioni in gara nelle 12 categorie esaminate quest’anno.“Vinitaly Design International Packaging Competition offre uno spaccato della creatività italiana. Le bottiglie sono ambasciatori del vino e l’etichetta, se ragionata con pensiero critico, valorizza sia il prodotto, sia l’azienda e il territorio a cui appartengono”, ha commentato il presidente di giuria Gianni Arnaudo.La competizione internazionale di Vinitaly nata nel 1996 premia l’abbigliaggio delle bottiglie di vini e distillati a base di uve, vinacce, mosto o vino, gin, rhum, whisky e altri distillati diversi dall’uva, dei liquori e dell’olio extravergine di oliva. Al giudizio dell’occhio esperto della commissione bottiglie, chiusure, capsule, etichette, controetichette, collarini, pendagli e sigilli dei campioni in gara.