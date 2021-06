Martedì 15 giugno 2021 - 17:34

Lombardia, Aci Milano: bene incentivi regionali per veicoli “verdi”

"Sì a scelte equilibrate, no a imposizioni ideologiche"

Milano, 15 giu. (askanews) – “Importante e in linea con le esigenze dei cittadini”. Così il presidente dell’Aci di Milano, Geronimo La Russa, ha definito in una nota l’iniziativa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore Raffaele Cattaneo di stanziare ulteriori 30 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli ‘green’ sostituendo i mezzi più inquinanti.“Come Istituzioni – ha aggiunto Geronimo La Russa – abbiamo il dovere di puntare allo sviluppo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente, oltre che, ovviamente alla salute delle persone”.“Ciò deve avvenire, però, non con politiche a senso unico e imposizioni ideologiche che penalizzino chi guida un’auto o una moto, ma con scelte equilibrate e sensate. Bene che anche quelle della Regione Lombardia presentate oggi, vadano in questa direzione” ha concluso.