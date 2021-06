Lunedì 14 giugno 2021 - 19:16

Lorenzo Ornaghi presidente del Museo scienza tecnologia di Milano

Paola Dubini vicepresidente, cda in carica fino al bilancio 2024

Milano, 14 giu. (askanews) – E’ Lorenzo Ornaghi il nuovo presidente del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano, Paola Dubini è stata designata vicepresidente. Le nomine sono state formalizzate oggi, con un nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica fino all’apporovazione del bilancio 2024. Ornaghi è stato per dieci anni rettore dell’Università Cattolica (2002-2012) ed è stato ministro della Cultura nel governo Monti fino all’aprile del 2013.Ornaghi è stato designato dal ministero della Cultura; il ministero dell’Università d’intesa con l’Istruzione hanno scelto Francesca Pasinelli. Regione Lombardia ha invece individuato come suo rappresentante Antonio Calbi, il comune di Milano Paola Dubini e la Camera di Commercio di Milano l’ex presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca.Il cda della Fondazione che gestisce il Museo ha quindi designato Lorenzo Ornaghi come Presidente e Paola Dubini come vicepresidente. Rimane in carica il Collegio dei revisori dei conti presieduto da Luigi Puddu e composto da Anna Maria Fellegara e Rita Bontempo. “Il nuovo Consiglio di Amministrazione insieme al Direttore Generale della Fondazione, Fiorenzo Marco Galli, ringraziano il CdA uscente per il lavoro svolto con sapienza per due mandati e in particolare esprimono gratitudine e affetto al Presidente Giuliano Urbani”, si legge.