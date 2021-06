Lunedì 14 giugno 2021 - 15:14

“Il ministero della Salute chiarisca sul mix di vaccini” (De Luca)

"Regione Campania ha inviato una lettera"

Napoli, 14 giu. (askanews) – Una nota tecnica dell’Unità di crisi della regione Campania al ministero della Salute. A dirlo, a margine di un evento a Napoli, è il governatore campano, Vincenzo De Luca. Per l’ex sindaco di Salerno, è fondamentale che “il Ministero ci dia chiarimenti motivati perché secondo i nostri virologi, la platea di cittadini che in Europa hanno sperimentato la somministrazione di vaccini diversi non è molto ampia”.“Nel frattempo abbiamo deciso di non somministrare vaccini di tipo diverso per una ragione di prudenza”, continua De Luca, che poi sottolinea di aver chiesto al Ministero “di eliminare espressioni che non hanno senso, come ‘è raccomandato, ‘è consigliato, ‘si suggerisce. In campo medico o una cosa è autorizzata oppure è vietata”.Aff/int5