Sabato 12 giugno 2021 - 12:47

“Su AstraZeneca siamo molto disorientati” (Zaia)

"Ad ogni cambiamento si creano non pochi guai a campagna vaccinale"

CONDIVIDI SU:





















Vittorio Veneto, 12 giu. (askanews) – “Noi siamo di fronte ad un utilizzo dei vaccini in una fase assolutamente emergenziale e quindi ci stavano dei problemi ma se valutiamo la storia di AstraZeneca per quanto riguarda le autorizzazioni siamo passati dall’essere obbligatorio sotto i 55 anni all’essere obbligatorio sotto i 60 anni ed infine all’essere obbligatorio sopra i 60 anni, questo è quello che è accaduto in pochi mesi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un incontro a Vittorio Veneto (TV). “Si capisce che siamo molto disorientati e noi che programmiamo millimetricamente la campagna vaccinale abbiamo non pochi guai ad ogni cambiamento”, ha sottolineato il governatore.Fdm/Int9