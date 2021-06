Sabato 12 giugno 2021 - 12:43

Salumi piacentini Dop e Focaccia Recco Igp si raccontano

A Sapori in Paradiso, evento organizzato a Recco

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 giu. (askanews) – Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP organizzano a Recco, Capitale gastronomica della Liguria, e nei comuni limitrofi della zona di produzione IGP (Sori, Camogli e Avegno) “Sapori in Paradiso”, evento alla scoperta dei segreti dei salumi DOP piacentini e della focaccia di Recco col formaggio IGP per far conoscere il mondo dei riconoscimenti comunitario e sul ruolo dei consorzi.Recco è il Comune più grande nel cuore del Golfo Paradiso, piccolo golfo sulla Riviera Ligure di Levante appartenente all’area metropolitana di Genova che ingloba buona parte del Promontorio di Portofino confinando con il Golfo Tigullio. A dimostrazione del valore delle produzioni agroalimentari certificate per i rispettivi territori d’origine il programma è completato anche da visite ai comuni limitrofi di Camogli e Sori, sempre parte delle zona di produzione della Focaccia di Recco col formaggio.