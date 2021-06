Sabato 12 giugno 2021 - 11:12

Lo chef stellato Antonio Salvatore apre in America

Con il Monte Carlo Hospitality Group

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 giu. (askanews) – Lo chef del ristorante di Monaco Rampoldi, Antonio Salvatore, del Monte Carlo Hospitality Group, apre in America, a New York. Casa Limone sarà un ristorante italiano ispirato dai sapori, dalle viste e dai profumi del Mezzogiorno italiano. Situato in zona Midtown a pochi passi dal Rockefeller Center, al 20 East 49th Street, Casa Limone avrà 133 coperti disponibili dala colazione alla cena.Dopo aver ricevuto la sua prima stella Michelin ad inizio 2021 per La Table d’Antonio Salvatore, ora lo chef porterà le atmosfere di Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia Oltreocceano.“Sono onorato di aprire un nuovo ristorante negli Stati Uniti in questi tempi e in questa fase di ripartenza davvero senza precedenti – commenta – Poter proporre rivisitazioni dei piatti e degli ingredienti con cui sono cresciuto, in una metropoli come New York, è un grandissimo riconoscimento. Non vediamo l’ora di accogliere tutti a Casa Limone”.