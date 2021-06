Sabato 12 giugno 2021 - 14:41

In Liguria stop Johnson e Johnson agli under 60

Come da indicazione del Cts, mantenuti gli appuntamenti fissati

Roma, 12 giu. (askanews) – Stop in Liguria alla somministrazione del vaccino Johnson&Johnson agli under 60. Alisa, recepito il verbale del CTS di venerdì 11 giugno, ha immediatamente inviato a tutte le Aziende sociosanitarie e ospedali della Liguria l’indicazione per l’impiego del vaccino Johnson esclusivamente nei soggetti di età superiore a 60 anni.Tutte le persone under 60 che avevano in programma la somministrazione del vaccino Johnson, manterranno l’appuntamento ma saranno vaccinate con un prodotto mRNA.Apa/Int9