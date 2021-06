Sabato 12 giugno 2021 - 14:51

Il 15 giugno il Salone dei vini e oli di Radici del sud

Al Castello Sveno di Sannicandro di Bari

Roma, 12 giu. (askanews) – Torna il 15 giugno al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari il Salone dei vini e degli oli del Sud Italia, dalle 15 alle 21 al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. La giornata, evento conclusivo della XVI edizione della manifestazione Radici del Sud (10-15 giugno), sarà l’occasione in cui il pubblico potrà degustare le eccellenze di circa cento aziende del Sud Italia. Per la prima volta saranno presenti anche produttori provenienti da Sardegna, Abruzzo e Molise, assieme a quelli di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.Lo stesso giorno, alle 11, avrà luogo anche la proclamazione dei vincitori del Concorso dei migliori vini nella corte del Castello, alla presenza dei Presidenti di Giuria e di tutti gli ospiti nazionali e internazionali. Per partecipare all’evento sarà necessario registrarsi sul sito della manifestazione, oppure si potrà seguire la diretta sui canali YouTube e Facebook di Radici del Sud.La rassegna è patrocinata e promossa dal Consiglio Regionale, dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Comune di Sannicandro di Bari.