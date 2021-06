Sabato 12 giugno 2021 - 11:00

Evoo Days: tornano gli approfondimenti sull’olio extravergine

Confronto su biologico, etichettatura, social e turismo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 giu. (askanews) – Nuovo approccio al biologico, shelf life dell’olio extra vergine di oliva, etichettatura ambientale, social e accoglienza turistica. Sono solo alcuni di temi che verranno affrontati nel corso della quarta edizione degli Evoo Days, il forum per l’aggiornamento e il networking della filiera oleicola, organizzato da Sol&Agrifood e in programma il 5 e 6 luglio 2021 a Verona. Due giornate di approfondimento sulle nuove forme di gestione del mondo dell’olio con relatori internazionali, che offrono ai partecipanti le informazioni tecniche più aggiornate e uno spazio di confronto per arricchire il proprio patrimonio professionale, per informarsi sui trend di consumo in Italia e all’estero e per migliorare il business d’impresa.Agli Evoo Days è possibile partecipare in due diverse modalità: in presenza, nell’Auditorium di Veronafiere, nel rispetto assoluto delle normative, o in rete, con traduzione simultanea.Gli incontri e i seminari sono suddivisi in cinque macro aree. Il 5 luglio viene affrontato il tema “Dal convenzionale al biologico deve cambiare l’approccio, anche attraverso la difesa fitosanitaria e la valorizzazione”, incontro organizzato nell’ambito di biols.eu, progetto di promozione del prodotto biologico. I relatori Roberto Rizzo del CREA – Centro di ricerca olivicoltura, Nino Paparella, agronomo, e Roberto Pinton, agronomo, parleranno di difesa dell’oliveto nel biologico, dei vantaggi e degli svantaggi dei principi attivi a disposizione soprattutto contro la mosca delle olive, ma anche di costi. Si discuterà, inoltre, di come valorizzare i prodotti bio e creare reddito, puntando sulle loro caratteristiche. Nel pomeriggio è previsto un approfondimento su “La shelf life dell’olio extra vergine di oliva” con Maurizio Servili, docente dell’Università di Perugia, e Alfredo Marasciulo, capo Panel dell’Università di Bari, che spiegheranno come attribuire la giusta data di scadenza all’olio, diversificata in base al prodotto e alle annate, in modo da tutelare i produttori da reclami, sanzioni e indagini penali.Il 6 luglio gli Evoo Days propongono ai partecipanti un aggiornamento su “Il mondo digitale: grande potenzialità anche per i piccoli produttori”. Anche per gli oleifici di ridotte dimensioni è importante imparare a comunicare su Internet e in particolare sui social, scegliendo i giusti messaggi, soprattutto in una logica di mercato e posizionamento. Nel corso dell’incontro “Etichettatura ambientale dell’olio extravergine di oliva”, il Conai (Consorzio nazionale imballaggi) analizzerà la normativa Ue recepita dall’Italia nel settembre 2020, che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2022, spiegando i doveri a carico degli operatori olivicolo-oleari e le sanzioni previste. Magda Antonioli Corigliano, docente dell’Università Bocconi, affronterà invece il tema dell’accoglienza dei turisti in aziende agricole e frantoi.