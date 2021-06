Giovedì 10 giugno 2021 - 18:51

Garavaglia: meno vincoli per discoteche, o Italia penalizzata

Il ministro del Turismo: sono abbastanza ottimista per ripartenza

Milano, 10 giu. (askanews) – “Stiamo andando verso una graduale ripartenza e sono abbastanza ottimista, le prenotazioni procedono in modo regolare, seppur a capienza ridotta e stiamo assistendo a un certo ritorno degli stranieri. E’ importante che siano allentati ulteriori vincoli, come nel caso delle discoteche. Mantenerle chiuse comporterebbe il rischio che il turismo giovanile parta per altre mete come la Spagna e la Grecia, a discapito dell’Italia”. Lo ha detto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenuto a War Room, il format web di Enrico Cisnetto.Il ministro ha poi evidenziato come ulteriori accorgimenti possano favorire il settore turistico citando il caso della Liguria: “E’ una situazione paradossale dove gli alberghi devono rinunciare alle prenotazioni perché non c’è posto sulla spiaggia. Se si riuscisse a ridurre il distanziamento degli ombrelloni in spiaggia da 10 a 9 metri, le strutture alberghiere potrebbero accogliere molti più turisti. I numeri sono dalla nostra parte, qualche vincolo in meno ci consentirebbe di avere flussi turistici maggiori”.