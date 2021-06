Mercoledì 9 giugno 2021 - 10:37

Vino, oltre la mostra mercato: tornano i Forum di Vinifera

Per tutto agosto: degustazioni conferenze reading e visite

Roma, 9 giu. (askanews) – Degustazioni, conferenze tematiche, visite guidate, reading per tutta l’estate. Dopo la due giorni in Fiera a Trento, il 29 e 30 maggio scorsi, ora iniziano i Forum sui vini dell’arco alpino in tutta la provincia di Trento, fino a fine agosto. Si tratta di appuntamenti di confronto organizzati dall’associazione Centrifuga, nata come strumento di ricerca, supporto e valorizzazione allo sviluppo sociale e culturale del territorio, con particolare attenzione alla produzione sostenibile in campo agricolo e al consumo responsabile.Tra i vari eventi nel mese di giugno è prevista la proiezione del film Latte nostro di Michele Trentini il 10 giugno alle 21 al Giardino di Sant’Osvaldo a Rovereto, dove sono messi in primo piano animali, allevatori, pastori e casari che contribuiscono alla realizzazione di straordinari formaggi a latte crudo. La visione sarà anticipata da un assaggio di formaggi e vini di produttori artigianali e da una presentazione del regista. L’ingresso è a offerta libera con prenotazione obbligatoria.Il 18 giugno alle 18 sarà la volta delle Interpretazioni di Nosiola alla Cantina Pisoni in Località Pergolese, con la degustazione di 6 differenti espressioni dell’autoctono trentino abbinate ad assaggi di trota, a cura dell’Ass. Vino Santo Trentino.E ancora la presentazione del libro Farfalla il 22 giugno, la visita all’ex Manifattura Tabacchi a Rovereto il 23 giugno e sempre a Rovereto una degustazione guidata di sidro il 24 giugno all’Opificio delle idee. Il programma completo e dettagliato del Forum Vinifera è consultabile sul sito dell’Associazione Centrifuga.