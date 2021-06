Martedì 8 giugno 2021 - 15:23

Afghanistan, Guerini: volo bloccato, richiamato ambasciatore Emirati

Dispiace per disagi. Questione di carattere diplomatico

Herat, 8 giu. (askanews) -“Mi dispiace per i disagi che avete subito sul volo per arrivare qua, la questione è di carattere diplomatico rispetto a decisioni che erano state assunte e garantite”. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ad Herat in occasione dell’ammaina bandiera per la conclusione della missione Nato nel Paese. Il ministro della difesa ha confermato di “aver richiamato l’ambasciatore”.