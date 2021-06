Lunedì 7 giugno 2021 - 18:35

Stellantis, al MiMo per la prima volta insieme i brand Fca e Psa

Ficili: "Fiduciosi di poter essere al centro della ripartenza"

CONDIVIDI SU:





















Milano, 7 giu. (askanews) – Al MiMo, dal 10 al 13 giugno, saranno presenti per la prima volta tutti insieme i brand di Fca e Psa, oggi gruppo Stellantis. Sulle pedane dal Duomo a Piazza Castello ci saranno le ultime novità Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroen, DS, Peugeot, Opel ma anche il nuovo servizio di car sharing LeasysGO!. “La partecipazione al Motor Show – gratuito e fruibile in totale sicurezza – è un forte segnale di ripartenza per tutto il mondo dell’automotive, un ideale abbraccio con tutti gli automobilisti e gli appassionati”, scrive il gruppo in una nota.“Presidiamo ogni segmento con brand ricchi di storia e già proiettati al futuro, ed è emozionante per noi mostrarci al pubblico con la forza di un grande gruppo, e con alcune tra le nostre più significative novità, in un contesto di ottimismo. Ritorniamo a un Salone, per la prima volta come Stellantis, e siamo fiduciosi di poter essere al centro della ripartenza”, ha detto Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia.Il cuore di Milano, dunque, sarà anche il cuore della manifestazione con le pedane che ospiteranno le novità di oltre 60 case automobilistiche e motociclistiche partecipanti. In Piazza del Duomo il pubblico potrà ammirare Fiat Nuova 500, Alfa Romeo Giulia GTAm, Jeep Wrangler 4xe, Nuova Citroen E-C4 – 100% Electric, DS 9 E-Tense, Opel Mokka-e, Peugeot 308, mentre presso il Castello Sforzesco l’attenzione sarà concentrata sulla sostenibilità. Riflettori puntati dunque su Citroen Ami – 100% Electric, su Fiat Nuova 500 3+1, su SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In, su Opel Mokka-e, su Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic, su Peugeot e-2008, su DS 3 Crossback E-Tense e su Jeep Wrangler 4xe. Inoltre, per ciascuna vettura presente sarà disponibile il QR code, che rimanderà a una pagina dedicata sulla quale i visitatori potranno trovare tutte le informazioni sul modello.