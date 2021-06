Lunedì 7 giugno 2021 - 15:29

Protocollo intesa tra min. Esteri e Federazione pasticceria

Per mettere in evidenza eccellenza italiana in tutto il mondo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 7 giu. (askanews) – Un protocollo d’intesa tra Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria (FIPGC) per mettere in evidenza l’eccellenza italiana del settore della pasticceria e di tutto il comparto composto da risorse umane altamente specializzate, materie prime, innovazione tecnologica e ricerca che compongono una voce importante del Made in Italy esportata in tutto il mondo.A firmarlo, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e il presidente della Fipgc Roberto Lestani. Il Protocollo regola la collaborazione tra il ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la sua rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici Ice, e la Fipgc per la realizzazione di eventi di promozione della pasticceria, gelateria e cioccolateria italiane.“La firma di questo protocollo – ha dichiarato il sottosegretario – arricchisce ulteriormente gli strumenti a sostegno della promozione delle nostre eccellenze agroalimentari e culinarie, in una categoria, quella del dolce, che rappresenta un’indiscussa ricchezza dei nostri territori”. “Con questo protocollo mettiamo a sistema – ha aggiunto – la pluricentenaria esperienza di un sapere professionale che si studia, si apprende e si tramanda, e che si esprime nella realizzazione di un prodotto che ha anche una componente artistica di forma e di immagine. Una sapienza artigianale che ha portato l’arte pasticciera italiana a livelli di eccellenza, con riconoscimenti anche a livello globale, e che intendiamo valorizzare, inserendola attivamente nella strategia promozionale del “Vivere all’italiana” della Farnesina”.