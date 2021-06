Venerdì 4 giugno 2021 - 10:46

Tutte le regioni a “richio basso” con l’Rt medio sotto l’1

"Trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno"

Roma, 4 giu. (askanews) – In Italia tutte le Regioni e le Province autonome sono classificate a “rischio basso” e hanno un Rt medio inferiore a 1, quindi una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. E’ quanto emerge dall’analisi della Cabina di regia Ministero della Salute-Iss, che segnala un Rt nazionale ancora in calo Rt a 0,68, contro lo 0,72 della settimana scorsa.Oltre all’Rt, in Italia continua il calo nell’incidenza settimanale: nella settimana 24-30 maggio l’incidenza è a 36 casi per 100.000 abitanti contro i 51 per 100.000 abitanti nella settimana 17-23 maggio.La campagna vaccinale progredisce sempre più velocemente e l’incidenza è a un livello (sotto 50 per 100.000) che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi.Sav/int5