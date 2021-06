Venerdì 4 giugno 2021 - 16:54

Quando potremo togliere le mascherine

La previsione

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 giu. (askanews) – Via le mascherine? “E’ una cosa che andrà valutata nel tempo in base all’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sulla situazione epidemiologica. Per farlo, ha chiarito, “si deve vaccinare quante più fasce possibili della popolazione. Più larga è la fascia di popolazione protetta, minore è la possibilita di incontrare persone a cui trasmettere l’infezione”.Mpd/Int2