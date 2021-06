Venerdì 4 giugno 2021 - 00:35

Polizia e ADR insieme per le donazioni di sangue

Giannini: "La nostra missione è essere al servizio dei cittadini"

Roma, 4 giu. (askanews) – Nuovi sorrisi, nuovi inizi, nuovi donatori. Donatorinati scende in pista a Fiumicino. Un’iniziativa congiunta con Aeroporti di Roma: oggi, venerdì 4 giugno, a bordo di un’auto emoteca della Croce Rossa Italiana, i volontari saranno accolti dal personale medico e infermieristico, presso il terminal tre partenze dalle 8 alle 12.00.“La donazione del sangue – ha dichiarato il Capo della Polizia Lamberto Giannini – è un gesto nobile. La nostra missione è di essere al servizio dei cittadini e l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato con la sua opera interpreta al meglio il nostro esserci sempre”.“Abbiamo accolto subito con entusiasmo e convinzione l’iniziativa dell’Associazione Donatorinati – ha affermato Marco Troncone Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma – perché la donazione del sangue è un semplice atto di generosità che può fare la differenza per chi è difficoltà. Progetti come questi troveranno sempre aperte le porte di Aeroporti di Roma a testimonianza del ruolo sociale del Gruppo che continua ad assicurare il massimo supporto alle Istituzioni e al territorio”.“Seminare, mettere radici nuove e salde lungo il nostro percorso è tra i principali obiettivi di Donatorinati, che cerca di essere tra la gente per convincere sempre più giovani e cittadini a donare il sangue. La nostra presenza in aeroporto vuole essere l’inizio di una nuova stagione per le persone e per il mondo dei donatori di sangue “, ha aggiunto il presidente nazionale Donatorinati Claudio Saltari.La donazione del 4 giugno è il preludio di un altro grande evento: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha scelto quest’anno il nostro Paese per ospitare l’evento globale in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day), la giornata internazionale che ogni anno, il 14 giugno, celebra i donatori di sangue di tutto il mondo.